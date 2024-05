Velório - A prefeitura de São Pedro da Aldeia divulgou, há pouco, que as aulas da rede municipal de ensino estarão suspensas nesta segunda-feira (27). O motivo é o falecimento da secretária de Educação, Sheila Atalla, de 76 anos, em decorrência de um câncer, neste domingo (26). O Município também decretou luto de três dias. O velório acontece nesta tarde, na Câmara Municipal, e está sendo acompanhado por familiares, pelo prefeito aldeense, Fábio do Pastel, servidores e outras autoridades. O corpo de Sheila Atalla será cremado nesta segunda (27), no Rio.

Publicado 27/05/2024 14:34

