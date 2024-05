"Rolezinhos" de motos - Reprodução/Rede social

"Rolezinhos" de motos Reprodução/Rede social

Publicado 24/05/2024 18:12

São Pedro da Aldeia - Moradores de São Pedro da Aldeia estão denunciando “rolezinhos” de motos frequentes na cidade. As atividades, conforme relatos, vêm ocorrendo há pelo menos três meses e costumam acontecer em um dia específico: entre a noite de quinta e madrugada de sexta-feira. O que mais incomoda é o barulho excessivo das descargas de motores.



Inclusive, na madrugada desta sexta-feira (24), dois homens foram detidos durante um patrulhamento de rotina na RJ-106, em São Pedro da Aldeia. A equipe foi informada sobre a realização do “rolezinho” e avistou uma motocicleta com placa adulterada.



Os ocupantes do veículo, de acordo com a PM, confessaram ter participado do evento e que taparam a placa para evitar a identificação. Segundo os envolvidos, essa era uma prática comum entre os participantes do “rolezinho”. Ambos foram conduzidos à delegacia e o veículo, apreendido.



Mesmo com as detenções, os denunciantes afirmam que “acaba não sendo suficiente, por conta da frequência em que as atividades ocorrem na região”.



Os moradores também culpabilizam a prefeitura pela falta de fiscalização na área. “Tenho crianças em casa que são acordadas na madrugada graças ao descaso da prefeitura com o livre evento”, disse uma mãe, que preferiu não se identificar.



Vale pontuar que existe uma lei no Código de Trânsito Brasileiro que estabelece que é crime utilizar motocicletas com descargas que produzam ruído excessivo, acima dos limites permitidos. A infração é considerada grave, sujeitando o condutor a uma multa de R$ 195,23, além de cinco pontos na carteira de habilitação.



Em casos reincidentes ou de maior gravidade, o veículo pode ser apreendido, e o condutor pode responder por crime ambiental, devido à poluição sonora, que pode acarretar em penas mais severas, incluindo a suspensão do direito de dirigir.



O Jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar e com a prefeitura de São Pedro da Aldeia, questionando sobre a falta de fiscalização na localidade e também em relação à frequência dos “rolezinhos”.



Sobre o caso, a prefeitura de São Pedro da Aldeia emitiu a seguinte nota: “A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, esclarece que o local caracteriza uma Rodovia Estadual, portanto, a competência de atuação é do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV).



Ressaltamos que a Guarda Civil Municipal vem realizando diversas ações fiscalizatórias em razão deste fato e está pronta para atuar uma vez que a situação ocorra em vias municipais”.



Já a polícia, informou o seguinte:



“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na madrugada desta sexta-feira (10), diversos batalhões da Polícia Militar realizaram ações de fiscalização para coibir os famosos “rolezinhos” de moto, que acontecem no Rio de Janeiro e perturbam o sossego de moradores da cidade.



A SEPM realiza operações com outros órgãos na capital para reprimir ações que possam trazer riscos a toda sociedade.



Além disso, as unidades realizam abordagens sistematicamente e cumprem roteiros ostensivos e de baseamento diuturnamente”.