Profissionais da secretaria de saúde Reprodução/Rede social

Publicado 24/05/2024 15:50

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia, por meio da Coordenadoria LGBTQIA+ em Saúde, promoveu uma jornada formativa para os profissionais da pasta. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (23), na Câmara Municipal, e foi ministrado pela equipe do Centro de Cidadania LGBTI+ da Baixada Litorânea, em parceria com a coordenadoria aldeense.



O evento teve como objetivo a promoção e o cuidado da saúde da população LGBTQIA+ do município de São Pedro da Aldeia e foi promovido em alusão ao Dia Municipal de Combate à LGBTIfobia, comemorado em 17 de maio.



A secretária de Saúde, Maria Márcia Sampaio Fontes, abriu o evento destacando a necessidade de garantir direitos essenciais a todos. “Este é o momento para falar de políticas públicas voltadas para essa população em especial. Agradeço o trabalho da Laysa Jotha, que há muito tempo busca espaço e visibilidade no atendimento aos LGBTQIA+ em nosso município. A Secretaria de Saúde, através dessa visão, teve um ganho muito grande, por ter pessoas que entendem o que está acontecendo, sabem onde é preciso intervir para dar acesso à saúde, de forma segura e igualitária, a todos. Nosso trabalho é de inclusão, de seriedade e de respeito”, afirmou.

Maria Márcia Sampaio Fontes, Laysa Jotha e Tatiana Leal Reprodução/Rede social

A coordenadora LGBTQIA+ em Saúde, Laysa Jotha, também falou sobre o evento. “Estou muito feliz por receber esse público aqui hoje, mais um marco para nossa luta em nosso município. Nossa intenção é provocar a sociedade ao debate acerca dos direitos fundamentais dos cidadãos, como o da saúde. Nosso trabalho é de inclusão e monitoramento desse público dentro da Rede de Atendimento à Saúde. Durante nossas visitas às unidades, vimos a necessidade de criar essa capacitação e agradeço à gestão pela autonomia de ação dada ao nosso setor”, destacou.



Também estiveram presentes no evento, a diretora da Vigilância em Saúde, Tatiana Leal, a secretária adjunta de Atenção Primária à Saúde, Jaqueline Tinoco, o diretor da Atenção Domiciliar, Júnior Curcino, o coordenador do Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea, Théo Silveira, superintendente de Políticas LGBTI de Cabo Frio, Pedro Rosa, coordenador de Diversidade e Direitos LGBTI de Armação dos Búzios, Fernando Bertozzi, a coordenadora LGBTQIA+ da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Paula Azevedo, a representante do Cores da Vida, Fernanda Machado, e o presidente da ONG Aldeia Diversidade, Maicon Almeida.



A Coordenadoria LGBTQIA+ em Saúde realiza ações com o objetivo de provocar e trazer os usuários ao autocuidado em saúde, por meio de atividades de conscientização, sensibilização e campanhas de promoção da saúde da população. A coordenadora Laysa Jotha tem realizado visitas em todas as 26 unidades da Atenção Primária aldeense.

Câmara Municipal Reprodução/Rede social