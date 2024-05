Criminoso sendo preso - Divulgação/PM

Publicado 23/05/2024 15:04

São Pedro da Aldeia - Quatro homens foram presos nesta quarta-feira (22) pela Polícia Civil de São Pedro da Aldeia. Eles são acusados torturar e roubar dois irmãos de Campos dos Goytacazes, no bairro São João, no ano de 2023.



De acordo com a ocorrência, a operação teve início na noite desta terça (21) e foi concluída na tarde desta quarta, quando agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), munidos de informações do setor de inteligência, e durante trabalho de observação e campana, localizaram os acusados e cumpriram os mandados de prisão.



A Polícia Civil informou que os quatro elementos foram detidos após investigações relacionadas às prisões de outros quatro comparsas em 2023. Conforme a ocorrência, os irmãos foram levados para uma área de mata nas proximidades do bairro São João, onde, juntamente com outros criminosos e sob a orientação do líder da comunidade, que é ligado a uma facção criminosa e estava preso. Ainda conforme a ocorrência, o homicídio apenas não foi executado porque as duas vítimas conseguiram fugir após um momento de distração dos criminosos.



Também de acordo com a polícia, a investigação identificou os outros criminosos, incluindo o líder que comandou a ação cruel através de vídeo-chamada, o que resultou na expedição dos mandados de prisão preventiva.



As vitimas sofreram lesões graves durante sessão de tortura, e tiveram seus pertences roubados, inclusive um automóvel, o qual foi recuperado por esta equipe no dia seguinte aos fatos.