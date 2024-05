Cultura do trap e do hip-hop - Divulgação

Publicado 23/05/2024 14:56

São Pedro da Aldeia - A cultura urbana do trap e do hip-hop vai contagiar a Casa do Artesão de São Pedro da Aldeia, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro, neste sábado (25). O 1º Movimento Trap aldeense promete movimentar o espaço a partir das 18h com apresentações musicais e apresentações de artistas do gênero, da cidade e da região.

Conforme o trapper Yume X, a proposta é divulgar e valorizar os artistas independentes e a cena do trap e do hip-hop local. “Para nós, é muito importante poder contar com esse espaço para divulgarmos essa cultura, que é constante e incorretamente subjugada e marginalizada, mas que representa diversidade e criatividade ao extremo, se mostrando uma fonte de arte e de inspiração”, destacou.

O evento, organizado pelos artistas Hugo Paranhos (Yume X), Maria Clara Ribeiro e Danilo Nícolas (The Young Dan), também contará com exposição, sorteios e degustação musical. No comando da programação musical, estarão a cantora aldeense Paulinha Azevedo, o DJ Gago e os trappers Yume X e The Young Dan, dentre outros artistas convidados, que terão a oportunidade de apresentar os seus trabalhos ao público.