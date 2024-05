Serra de Sapeatiba - Reprodução

Serra de Sapeatiba Reprodução

Publicado 24/05/2024 15:54

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca de São Pedro da Aldeia convida a população a participar do plantio de mudas nativas da Mata Atlântica na Serra de Sapeatiba. O objetivo é realizar uma ação de compensação de carbono neutralizando gases de efeito estufa. O ponto de encontro será no Museu Regional do Sal, no bairro Flexeira, nesta segunda-feira (27), às 10h.

O secretário adjunto da pasta, Breno Bento dos Santos, destaca a importância da ação. “É muito importante levar cada vez mais conscientização ambiental para a comunidade. Esperamos alcançar o maior número possível de pessoas e passar essa consciência da arborização e da educação ambiental”, apontou.

Serão plantadas mudas de espécies como Amoreira, Ingá, IPÊ Rosa, Acácia, Algodoeiro da Praia, Jacarandá Mimoso, entre outras. As mudas são do berçário do Horto Municipal, da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Abastecimento.

O evento é uma realização do Instituto Onda Azul, em parceria com a Petrobras, e conta com o apoio da Prefeitura e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

O Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos está localizado na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Flexeira.