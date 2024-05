Prefeito Fábio do Pastel e a secretária de Educação Sheila Atalla - Reprodução/Rede social

Publicado 27/05/2024 14:24

São Pedro da Aldeia - Morreu aos 76 anos a secretária de Educação de São Pedro da Aldeia, Sheila Atalla. Ela lutava contra um câncer, mas acabou falecendo na manhã deste domingo (26). A Prefeitura decretou luto de três dias

O velório aconteceu às 13h deste domingo, na Câmara Municipal da cidade. O corpo da secretária deverá ser cremado no Rio de Janeiro.

Sheila era muito querida entre os funcionários da Prefeitura e a comoção nas redes sociais é grande.

Além de secretária de Educação, Sheila Atalla era amiga do prefeito Fábio do Pastel há décadas. Em sua página na rede social , Pastel publicou um texto sobre a dor da perda da amiga e servidora. Confira:

Hoje é um dia de profunda tristeza, e nenhuma palavra será capaz de expressar a dor que sentimos em nossos corações. Perdemos Sheila Atalla, nossa querida secretária de Educação.

Sheila, minha amiga por mais de trinta anos, nunca soube o que era mais bonito em você, seus olhos azuis da cor do céu, seu sorriso acolhedor, ou seu amor inabalável pela educação. Você tinha uma paixão genuína por educar, por transformar crianças em jovens promissores e adultos honrados. Sua missão de vida foi ensinar, inspirar e moldar futuros e você a cumpriu com excelência até o seu último dia.

A falta que você já faz em nossas vidas é imensurável. Tão carinhosa, amorosa, vaidosa… tão linda!

Seu legado na educação e o impacto que teve em tantas vidas são um testemunho do seu caráter e dedicação. Sentiremos eternamente sua ausência, mas também somos eternamente gratos por tudo o que você fez.

Que Deus a receba em Sua graça, com Seu amor infinito, e que Ele conforte o coração de sua família e de todos nós que lamentamos e choramos pela sua partida. Em nome de cada aldeense, obrigado, Sheilla, muito obrigado, minha amiga. Obrigado por tanta ajuda, obrigado por me ajudar a chegar onde cheguei, obrigado por ter me considerado como mais um filho. Sheila viverá para sempre em nossas memórias e nos corações de todos que tiveram a honra de conhecê-la e com ela aprender.

Descanse em paz, minha grande amiga. Sua luz continuará a brilhar em cada um de nós. Te amaremos pra sempre!

NOTA DE PESAR DA PREFEITURA:

É com profundo pesar que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia comunica o falecimento da secretária municipal de Educação, Sheila Atalla. O velório será realizado na Câmara Municipal dos Vereadores, neste domingo (26), a partir das 13h, e será aberto à presença da população. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia decreta luto oficial de três dias no município.

Sheila teve uma longa e significativa trajetória no serviço público municipal e estadual. Era reconhecida por sua dedicação e amor à Educação.

No governo Fábio do Pastel, foi secretária adjunta de Governo e assumiu, com excelência, a Secretaria Municipal de Educação aldeense. Sheila foi professora da rede estadual de ensino, chegou a subsecretária municipal de Educação, assumindo, posteriormente, a Secretaria de Educação em gestões anteriores. Ocupou o cargo de secretária de Educação também em municípios próximos na Região dos Lagos.

Neste momento de dor e consternação, a Prefeitura e a Secretaria de Educação se solidarizam com todos que tiveram a oportunidade de conviver com essa grande profissional e secretária, e presta condolências à família e amigos.

21/12/1947

26/05/2024