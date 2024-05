Confecção dos tapetes de sal - Divulgação

Publicado 29/05/2024 15:53

São Pedro da Aldeia - Em São Pedro da Aldeia, a tradicional confecção de tapetes ornamentais de sal em comemoração ao Dia de Corpus Christi, é celebrado nesta quinta-feira (30), e irá contar com a participação das escolas municipais. Os alunos irão se inspirar no tema “Eucaristia” para realizarem a montagem de nove tapetes de sal e areia nas ruas do centro da cidade, com o apoio dos servidores escolares.

O trabalho de confecção irá começar às 7h, no largo da Igreja Matriz, e ficará exposto até as 17h15, ao início da procissão religiosa. A organização da Paróquia São Pedro disponibilizará a areia, o sal grosso e pó de pedra para confecção dos tapetes, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

As unidades municipais que irão participar da iniciativa são: E. M. Maria da Glória, E. M. Capitão Costa, E. M. São Francisco de Assis, E. M. Adalgiza da Silva Lobo, E. M. Francisco Paes, E. M. José Teixeira Paulo, E. M. Jardim Primavera, E. M. Quilombola e E. M. Luiza Terra de Andrade.

ESQUEMA ESPECIAL DE TRÂNSITO

A secretaria de Segurança e Ordem Pública irá prestar apoio à programação para confecção dos tapetes, além dos eventos religiosos programados pela Igreja Matriz do município. Serão interditadas as Ruas João Martins, José Francisco Zeca e a Avenida Francisco Coelho Pereira, na altura da Travessa Aristides Gama.

Confira a programação completa:

7h – Início da confecção dos tapetes de sal, saindo da Matriz Histórica

8h e 9h30 – Santas Missas (Matriz Histórica)

16h – Santa Missa (Matriz Auxiliar)

17h15 – Procissão do Santíssimo (saindo da Matriz Auxiliar em direção à Matriz Histórica)