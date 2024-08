Jovem executado - Bruno Lopes

Publicado 30/08/2024 14:46

São Pedro da Aldeia - Um jovem, identificado inicialmente apenas como João Pedro, de aproximadamente 21 anos, foi executado com mais de 30 tiros no bairro do Alecrim, em São Pedro da Aldeia, na madrugada desta sexta-feira (30).



Testemunhas encontraram o corpo de João Pedro próximo a uma casa de recuperação, pela manhã, já sem vida, apresentando vários ferimentos por projéteis de arma de fogo. De acordo com informações, mais de 20 projéteis foram encontrados espalhados pelo local do crime.



A Polícia Militar foi acionada e o corpo da vítima permanece no local aguardando a chegada da perícia.



Com informações e imagens de Bruno Lopes/ Jardim Esperança da Informação.