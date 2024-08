Secretaria Municipal de Educação - Divulgação

Publicado 30/08/2024 17:49

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia realiza, a partir desta segunda-feira (2), a 1ª Feira Tecnológica Pedagógica envolvendo alunos da rede municipal e de outras instituições de ensino. O evento, que será realizado na sede da SEMED, é promovido pela Coordenação de Ciência e Tecnologia da pasta. O objetivo é destacar e celebrar inovações e descobertas nas áreas de ciência e tecnologia, além de promover o interesse dos jovens pelas áreas. A Feira segue até a sexta-feira (6), das 9h às 17h.



O evento será aberto ao público e contará com uma variedade de exposições interativas, apresentações de projetos inovadores e workshops sobre temas relevantes e atuais. Os alunos terão a oportunidade de explorar novas ideias, interagir com outros estudantes e profissionais da área, além de descobrir as tendências emergentes em ciência e tecnologia.



Entre os participantes confirmados estão Working Plus, Microlins, Código Kids, Instituto Silva Serpa, Criarte Kids, Educação Conectada, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Planety Internet, Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC), Instituto Federal Fluminense (IFF), Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Claro S.A, e Núcleo Tecnológico Educacional Municipal (NTEM).



A Secretaria Municipal de Educação está localizada na Rua Francisco Santos Silva, nº 479, no bairro Nova São Pedro.



Confira a programação completa da 1ª Feira Tecnológica Pedagógica:



Segunda-feira (2):



9h às 12h – Exposição “Escola Automatizada” – Working Plus (Público livre)

9h às 10h30 – Gameficação (Alunos EJA/9º Ano)

9h às 12h – Robótica – IFF (Público livre)

13h30 às 15h – Gameficação (Alunos EJA/9º Ano)

14h às 17h – Gameficação (Alunos EJA/9º Ano)

14h às 17h – Robótica – IFF (Público livre)



Terça-feira (3):



9h às 12h – Exposição “Escola Automatizada” – Working Plus (Público livre)

9h às 10h30 – Palestra “Ensino Híbrido: Rotação por Estações” – André Lacerda/IFF (Professores e gestores)

9h às 12h – Exposição Robótica – Código Kids (Público Livre)

10h – Palestra “Mitos e Verdades na Inclusão TEA, TDAH, AH-SD” – psicólogo Caio Lucas (Equipe técnica e professores)

14h – Exposição “Criarte Kids” – Noir Produtora (Professores dos anos iniciais)

14h às 17h – Exposição Robótica – Código Kids (Público Livre)

14h às 17h – Exposição “Escola Automatizada” – Working Plus (Público livre)



Quarta-feira (4):



9h / 10h / 11h – Palestra “Jovem em Ação” – Microlins (Alunos do 9º ano – 1º turno)

9h às 12h – Exposição “Escola Automatizada” – Working Plus (Público livre)

9h às 10h40 – Gameficação (Alunos do 6º Ano)

14h / 15h / 17h – Palestra “Jovem em Ação” – Microlins (Alunos do 9º ano – 2º turno)

14h às 17h – Exposição “Escola Automatizada” – Working Plus (Público livre)

15h às 16h30 – Gameficação (Alunos EJA/9º Ano)



Quinta-feira (5):



9h às 12h – Palestra “Educação Conectada” – Undime (Técnicos das Secretarias Municipais de Educação do Estado do Rio de Janeiro)

9h às 12h – Exposição “Escola Automatizada” – Working Plus (Público livre)

9h às 10h40 – Gameficação (Alunos do 9º ano – 1º turno)

9h às 12h – Exposição Robótica – Instituto Silva Serpa (Público livre)

13h30 às 14h30 – Gameficação (Alunos do 9º ano – 2º turno)

14h às 17h – Palestra “Educação Conectada” – Undime (Técnicos das Secretarias Municipais de Educação do Estado do Rio de Janeiro)

14h às 17h – Exposição “Escola Automatizada” – Working Plus (Público livre)



Sexta-feira (6):



9h às 12h – Exposição “Escola Automatizada” – Working Plus (Público livre)

9h às 10h40 – Gameficação (Alunos do 4º ano)

9h às 12h – Exposição Robótica – Código Kids (Público Livre)

14h às 17h – Exposição “Escola Automatizada” – Working Plus (Público livre)

14h às 15h40 – Gameficação (Alunos do 4º ano)

14h às 17h – Exposição Robótica – Código Kids (Público Livre)

Programação Divulgação