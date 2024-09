Empresário sendo morto - Reprodução/Rede social

Publicado 27/09/2024 12:39

- O empresário morto na tarde desta quinta-feira (26) no bairro Estação , em São Pedro da Aldeia, estava com uma arma municiada no bolso, segundo a Polícia Militar. A.G.D.S., de 50 anos, foi executado à queima roupa por um homem encapuzado dentro do depósito de bebidas que era dono na Rua Francisco Santos. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, constatou o óbito.Câmeras de segurança da região e do próprio estabelecimento flagraram o momento do homicídio. O criminoso chegou ao local a bordo de um Hyundai HB20 branco, estacionou na lateral do depósito, adentrou a loja e atirou contra a vítima, que estava em uma cadeira de rodas, de costas para a rua. O empresário morreu na hora. Após cometer o crime, o assassino sai do local, volta para o carro e foge. As imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil para identificar o autor dos disparos.