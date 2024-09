Ana Cláudia Lessa, jovem autista de 29 anos - Reprodução/Rede social

Ana Cláudia Lessa, jovem autista de 29 anos Reprodução/Rede social

Publicado 27/09/2024 13:12

São Pedro da Aldeia - O Jornal O Dia recebeu com exclusividade o vídeo do momento em que Ana Cláudia Lessa, jovem autista de 29 anos, foi mordida pela gerente do Mc Donald’s de São Pedro da Aldeia, onde ocupava a vaga destinada para pessoas com deficiência. A denúncia foi levada ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que agora considera o caso como lesão corporal grave.



De acordo com a denúncia, o caso aconteceu no dia 14 de junho, quando a vítima, que é autista nível 1 de suporte, foi surpreendida com a agressão. No vídeo, inclusive, é possível notar a surpresa de Ana Cláudia ao ser mordida pela gerente, que, anteriormente, aparentava estar chamando a atenção de outra pessoa.



Segundo a vítima, ao ser questionada, a gerente teria alegado que “tudo não se passou de uma brincadeira”. Duas semanas depois, ela abriu um boletim de ocorrência. Tudo aconteceu quando Ana atuava há sete meses na empresa.



Abalada com o ocorrido e com as crises cada vez piores, Ana precisou se afastar com atestado/laudo médico. Em seguida, foi encaminhada ao INSS após denunciar o caso à polícia e, com isso, teve seu contrato de trabalho suspenso.



Após o ocorrido, a acusada, que, inicialmente negou a mordida, foi demitida do Mc Donald’s que, sobre o caso, à época, afirmou que “ofereceu apoio à colaboradora e que está acompanhando cuidadosamente o caso. As medidas cabíveis foram adotadas, reforçando o compromisso da empresa com um ambiente respeitoso, inclusivo e que repudia qualquer tipo de violência”.



A gerente, inclusive, chegou a dar ao Jornal sua versão, afirmando que “não mordeu a ex-colega de trabalho” e que “não sabia o intuito dela em fazer isso”.