23,255 kg de maconha, além de uma pistola calibre 9mm, 25 munições, três carregadores, toucas ninjas, um coldre de pistola e um porta carregador Divulgação/PM

Publicado 14/10/2024 14:26

São Pedro da Aldeia - A equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 25º Batalhão de Polícia Militar realizou, na manhã de sábado (12), uma operação na Rua Central da Colina, no bairro São João, em São Pedro da Aldeia, resultando na prisão de um traficante conhecido como “Super-Fino”, de 27 anos.

A ação policial foi desencadeada após informações sobre o paradeiro do indivíduo, que é considerado um dos gerentes do tráfico na comunidade da Colina.

Ele já tinha um mandado de prisão em aberto e possui um histórico criminal que inclui anotações por tráfico de drogas e roubo.

Durante a operação, os policiais apreenderam 23,255 kg de maconha, além de uma pistola calibre 9mm, 25 munições, três carregadores, toucas ninjas, um coldre de pistola e um porta carregador.

O material apreendido também incluía insumos utilizados na preparação de drogas para venda.

Ao perceber a presença da polícia, o traficante tentou escapar subindo no telhado de uma residência, mas foi detido pela equipe.

A operação foi documentada e todos os materiais e informações coletadas foram apresentados à 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia, e à central de flagrantes da 126ª DP, em Cabo Frio, onde foi lavrado um Auto de Prisão em Flagrante.