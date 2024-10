41 pinos de cocaína e uma nota de R$ 10 - Divulgação/PM

Publicado 14/10/2024 14:14 | Atualizado 14/10/2024 15:57

São Pedro da Aldeia - Dois homens, de 31 e 35 anos, foram detidos no fim da manhã de sexta-feira (11), em São Pedro da Aldeia. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30, quando o mais velho foi flagrado comprando drogas do mais novo no Recanto das Orquídeas, na Rua Damasceno.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento pela localidade conhecida como “campinho de areia”, avistou quando o homem de 35 anos pegou algo com o de 31 e saiu em direção à viatura.

Após um cerco tático, o mais velho foi abordado e, ao ser questionado, admitiu que tinha acabado de comprar um pino de pó com o mais novo.

Posteriormente, a equipe abordou o homem de 31 anos que, ao ser questionado, negou o fato. Durante revista pessoal, os policiais encontraram uma nota de R$ 10 em seu bolso. Em seguida, após uma breve conversa, ele decidiu colaborar com os policiais, informando que o restante da carga estava dentro da bermuda que ele estava usando por baixo da calça.

Ao todo, os policiais encontraram 41 pinos de cocaína. Posteriormente, os dois foram conduzidos à 126ª DP (Cabo Frio) para registro e apreciação da autoridade policial. O mais novo foi detido por tráfico de drogas, enquanto o mais velho foi autuado por posse e uso de entorpecentes, sendo liberado em seguida.