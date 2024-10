Seminário Internacional - Ascom

Seminário Internacional Ascom

Publicado 14/10/2024 15:58

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia marcou presença no Seminário Internacional de Políticas para a Economia Criativa: G20 + Ibero-América, promovido pelo Ministério da Cultura (MinC) junto com a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI). O evento aconteceu na Casa Firjan, no Rio de Janeiro, e teve como objetivo discutir o papel da cultura e da criatividade como vetor econômico de desenvolvimento social. Participaram da programação palestrantes de diferentes partes do mundo, além de especialistas, autoridades, agentes públicos, produtores e fazedores de cultura, e membros da sociedade civil.



Representando o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, participaram do Seminário a diretora municipal de Cultura, Giselle Lima, e a assessora técnica da pasta, Josephane Lima. “Encontros como esse proporcionam troca de experiências e conhecimentos entre gestores de diferentes países e realidades, enriquecendo a visão sobre políticas culturais, os desafios e estratégias inovadoras para o desenvolvimento socioeconômico. A economia criativa tem se mostrado uma potente ferramenta para o desenvolvimento sustentável e a geração de emprego e renda. Estarmos alinhados com discussões nestes campos nos permite a formulação de políticas mais efetivas e adaptadas às demandas locais”, destacou Giselle.



A programação contou com debates sobre inteligência artificial e direitos autorais, desenvolvimento sustentável, remuneração de artistas em plataformas, tecnodiversidade, biodiversidade cultural, indústrias criativas e perspectivas de futuro, competências criativas, entre outros. O evento também foi marcado pelo lançamento da Política Nacional de Economia Criativa – Brasil Criativo, que passa a operar por meio da nova área ministerial criada especialmente para se dedicar ao tema: a Secretaria de Economia Criativa do MinC.



O Seminário também integrou a programação paralela da segunda reunião do Grupo de Trabalho de Cultura do G20. “Estar em um ambiente onde as políticas públicas são debatidas em destaque é essencial para ampliar nossa visão enquanto gestão municipal. Buscar alternativas e propostas que possam contribuir para nossa comunidade é fundamental. Trocas e exemplos de ações bem-sucedidas na prática são sempre valiosas”, complementou Josephane.



Marcaram presença a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o vice-presidente da Firjan, Leo Edde, anfitrião do evento, e a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros, dentre outras autoridades.

Seminário Internacional Ascom

Seminário Internacional Ascom

Seminário Internacional Ascom

Seminário Internacional Ascom

Seminário Internacional Ascom