Foram apreendidos diversos materiais entorpecentes e uma quantia em dinheiro espalhado pelo chão - Divulgação/PM

Publicado 17/10/2024 16:46

São Pedro da Aldeia - A Polícia Militar flagrou três jovens com drogas na noite desta quinta-feira (16), na Avenida da Adutora, no bairro da Flexeira, em São Pedro da Aldeia.

Durante o patrulhamento na área, que já é conhecida pela venda de entorpecentes, os policiais avistaram um trio em frente a um bar fechado. Ao perceber a presença da viatura, os indivíduos tentaram fugir, mas foram abordados. Em uma sacola plástica encontrada no local, foram apreendidos diversos materiais entorpecentes e uma quantia em dinheiro espalhado pelo chão.

O trio foi identificado como os elementos que empreenderam fuga da mesma guarnição no dia 2 deste mês. O principal suspeito, identificado como A. A. D. S. C., de 23 anos, assumiu a propriedade das drogas e do dinheiro.

Os outros dois indivíduos, de 18 e de 13 anos, foram detidos como testemunhas.

Os envolvidos foram conduzidos para a 125ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado. O elemento que assumiu a autoria das drogas foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06. Os demais foram ouvidos e liberados.

A ocorrência foi transferida para a 127ª DP, delegacia de área, para a lavratura do flagrante e a formalização da apreensão das drogas e do dinheiro.