Publicado 16/10/2024 18:30

São Pedro da Aldeia - Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos de São Pedro da Aldeia sediou a realização de três lançamentos literários, capitaneados por autoras da cidade. Os eventos ofereceram um espaço de trocas, manifestações artísticas, bate-papo e exposição de livros, além de sessões de autógrafos.



Entre as personalidades que marcaram presença estiveram o prefeito Fábio do Pastel, o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, a diretora da pasta, Giselle Lima, outras autoridades municipais, membros da sociedade civil, familiares, amigos e convidados.



De acordo com o secretário Thiago Marques, eventos como estes valorizam o artista local e reforçam o papel da Casa da Cultura como centro de difusão de atividades culturais e de manifestação de diferentes linguagens artísticas. “É muito gratificante poder apoiar e abrir as portas da Casa da Cultura para receber os artistas da nossa cidade. É o momento em que a população tem a chance de conhecer quem são os autores aldeenses e ter contato com novos livros, de diferentes gêneros. É também uma forma de valorizar o trabalho dos nossos escritores, atrair novos leitores e incentivar a produção literária e o acesso à leitura”, destacou.



Os lançamentos foram capitaneados pelas autoras Aline Arco-Íris, Tati Dantas e Jani Milagres, que tiveram a oportunidade de compartilhar suas histórias, desafios e seus processos criativos. Além de proporcionar um ponto de encontro entre as escritoras e o público leitor, a programação também movimentou o espaço com apresentações culturais e debates sobre cultura e literatura.



Lançado pela Aldeia Editora, a primeira obra infantil da autora aldeense Tati Dantas, “As Aventuras de Ana de Manzoque”, apresenta Ana, uma duquesa do Reino Manzoque, onde cães são tratados com carinho, os animais vivem em harmonia e a vida é idílica. O livro promete uma jornada divertida e surpreendente, misturando fantasia, humor e cultura brasileira. Publicado pela Editora Viseu, a obra “A Lei da Atração e a Fé em Deus”, de Jani Milagres, busca conectar teorias religiosas e científicas, com o objetivo de trazer clareza e transformação de vida, além de desmistificar conceitos.



Escrito pela artista aldeense Aline Arco-Íris, a obra “E pra Tia Maria do Jongo eu peço a Benção – Memórias de mulheres jongueiras do Jongo da Serrinha” foi produzida pelo Projeto Furdunço em parceria com a Editora Prateado e patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), por meio da Lei Paulo Gustavo. O livro surgiu a partir de uma dissertação de mestrado da autora e retrata as memórias de mulheres que preservam o Jongo, uma importante manifestação cultural afro-brasileira. A obra documental celebra a tradição, o gênero e a memória, garantindo a preservação da cultura e homenageando seus mestres.



O evento de lançamento contou com exibição de material audiovisual e a presença de editores, pesquisadores, produtores culturais e mestres de saberes populares, entre eles Deli Monteiro, matriarca do Grupo Jongo da Serrinha.

