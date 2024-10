Secretaria Municipal de Educação - Reprodução

30/10/2024

São Pedro da Aldeia - A prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente no dia 29 de novembro. O evento será no auditório da Secretaria Municipal de Educação, das 8h30 às 17h, com o tema “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”. A iniciativa é organizada pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Pesca e de Educação. Toda a população aldeense a partir de 16 anos pode se inscrever para participar da conferência. O período de inscrição começa no dia 18 de novembro.



Na parte da manhã, serão realizadas palestras com especialistas convidados e, na parte da tarde, ocorrerão os debates dos Grupos de Trabalho para discussão dos assuntos dos cinco eixos: I – Mitigação (redução da emissão de gases de efeito estufa), II – Adaptação e preparação para desastres (prevenção de riscos e redução de danos), III – Justiça Climática (superação das desigualdades), IV –Transformação Ecológica (descarbonização da economia com maior inclusão social), e V – Governança e Educação Ambiental (participação e controle social).



O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, destacou a importância da iniciativa. “A conferência é um movimento governamental e social de grande importância na busca de redução dos impactos em razão das emergências climáticas e na busca de soluções ecológicas que contribuam na diminuição das causas que geram essas situações. Tendo em vista que a população vulnerável é uma das mais afetadas pelas emergências climáticas, o evento está sendo planejado para trazer algumas dessas pessoas para participarem diretamente da elaboração das políticas públicas de combate aos efeitos negativos desses acontecimentos climáticos”, relatou.



O evento será um ato preparatório para a Conferência Estadual, onde participarão delegados que serão eleitos na 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente.

