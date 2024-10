van branca 310 Sprinter, placa KPX 1B84 recuperada - Divulgação/PM

van branca 310 Sprinter, placa KPX 1B84 recuperada Divulgação/PM

Publicado 29/10/2024 14:47

São Pedro da Aldeia - Policiais militares recuperaram na manhã desta segunda-feira (28) uma van branca 310 Sprinter, placa KPX 1B84, que havia sido roubada nas primeiras horas do dia. O veículo foi localizado na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Recanto do Sol.

A guarnição, que estava em patrulhamento na região, foi informada sobre o roubo e passou a monitorar a área, com foco na prevenção de novos crimes e na recuperação do veículo. A van, modelo bastante utilizado por criminosos em roubos de carga, foi encontrada abandonada em uma via pública.

Após a localização, os policiais entraram em contato com o proprietário, que compareceu ao local e reconheceu o veículo como sendo seu. O homem utiliza a van para trabalhar e não possui seguro.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu o veículo e o proprietário à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) para a realização do registro da ocorrência e a formalização da recuperação do veículo.