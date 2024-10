18,2kg de cocaína e 4,8kg de crack. 23kg de drogas no total - Divulgação/PRF

18,2kg de cocaína e 4,8kg de crack. 23kg de drogas no total Divulgação/PRF

Publicado 28/10/2024 15:11

São Pedro da Aldeia - A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 23kg de drogas em São Pedro da Aldeia, na tarde deste domingo (27).



A operação, que contou com o apoio de equipes da Delegacia da PF em Macaé, resultou na prisão de um homem que transportava a substância em um compartimento oculto do porta-malas do veículo. A droga, composta por 18,2kg de cocaína e 4,8kg de crack, estava embalada em centenas de sacos plásticos.



De acordo com as investigações, o traficante, com passagem pela polícia por crime similar, havia partido do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, com destino a Cabo Frio, onde a droga seria distribuída.



Após a abordagem, o indivíduo foi conduzido ao Posto de Polícia Federal em Cabo Frio para os procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.