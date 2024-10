São Pedro da Aldeia

Projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo promove oficinas gratuitas de dança com cabaça em São Pedro da Aldeia

As atividades acontecerão neste sábado (26), e nos dias 2 e 16 de novembro, às 8h30, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro. As inscrições estão abertas, e para participar, basta confirmar presença preenchendo um formulário de inscrição. Confira o link na matéria