Veículo roubado - Divulgação/PM

Publicado 25/10/2024 14:11

São Pedro da Aldeia - Dois homens foram presos após roubarem um veículo em São Pedro da Aldeia na madrugada desta quinta-feira (25).

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo na Avenida São Pedro, no Centro da cidade. De acordo com informações, dois indivíduos em uma motocicleta Honda CBX 250 Twister de cor vermelha haviam roubado um automóvel Fiat Siena de cor prata e estavam nas imediações da Praça das Águas.

Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais se depararam com os suspeitos na Travessa Cel. Catarina e realizaram a abordagem. A vítima do roubo, que estava indo trabalhar, confirmou a identificação dos autores, mas optou por não registrar um boletim de ocorrência no momento.

Após a detenção dos indivíduos, identificados como Kevin Cristian Dias de Andrade, de 22 anos, e Rian dos Santos Ferreira, de 20, os policiais localizaram o veículo Fiat Siena roubado, com as chaves na ignição, estacionado na Rua Bráulio São Pereira. Dentro do veículo, foi encontrado um celular Samsung A53 que, ao tocar, revelou ser da vítima.

Diante dos fatos, os autores, a vítima e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde o caso foi registrado. O veículo recuperado e o celular foram devolvidos à vítima, enquanto a motocicleta utilizada no crime foi apreendida na 125ª DP. Os acusados permaneceram presos.