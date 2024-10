"Brincando na praça" - Reprodução

"Brincando na praça" Reprodução

Publicado 24/10/2024 17:10

São Pedro da Aldeia - Acontece neste sábado (26), em São Pedro da Aldeia, o evento infantil “Brincando na Praça”, em comemoração ao Dia das Crianças. A festividade terá início às 8h30 e seguirá até às 13h, na Praça Agenor Santos.

O evento contará com brinquedos e guloseimas para as crianças. As atividades são gratuitas. A Avenida Francisco Coelho Pereira será fechada para as crianças que levarem patins e bicicletas possam brincar em segurança.

Além de ações de recreação monitoradas, os pequenos vão ter diversos brinquedos disponíveis, como escorrega inflável e cama elástica, entre outros. As brincadeiras serão acompanhadas por pipoca e água para hidratação.