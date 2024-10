125ª DP - Reprodução

125ª DPReprodução

Publicado 23/10/2024 18:36

São Pedro da Aldeia - Um morador de São Pedro da Aldeia gravou um vídeo denunciando que sofreu um assalto à mão armada na noite desta terça-feira (22), no Centro da cidade, onde teve o carro roubado.



A vítima, que se identifica como Mauro, afirma que o veículo, um Fiat Uno Adventure 2021, de cor branca e com placas RRMG2D16, foi levado pelos assaltantes. A dinâmica do crime, registrado próximo a uma academia na Avenida São Pedro, não foi divulgada. A Polícia Militar não foi acionada.



Mauro pede ajuda para que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo seja comunicada à Polícia Civil. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP).



A redação entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.