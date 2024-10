Durante a abordagem, o homem tentou enganar os policiais apresentando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, mas foi imediatamente identificado e preso - Reprodução

Publicado 23/10/2024 18:23

São Pedro da Aldeia - Policiais civis da 125ª DP de São Pedro da Aldeia e da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) prenderam, nesta terça-feira (22), um homem apontado como líder de uma organização criminosa e responsável pelo fornecimento de drogas na Região do Vale do Aço, em Minas Gerais. A captura ocorreu em um condomínio de luxo localizado em São Pedro da Aldeia.

De acordo com as investigações, que contaram com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o suspeito também é acusado de ser o mentor de homicídios ligados ao tráfico de drogas no Vale do Aço. Após as autoridades intensificarem a busca, ele fugiu para o Rio de Janeiro, onde se estabeleceu utilizando documentos falsos. O criminoso levava uma vida de luxo em condomínios de alto padrão na Região dos Lagos.

Durante a abordagem, o homem tentou enganar os policiais apresentando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, mas foi imediatamente identificado e preso. Contra ele, foram cumpridos mandados de prisão por organização criminosa e tráfico de drogas, além de ser autuado em flagrante por falsidade ideológica.