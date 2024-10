O processo de emissão é rápido, com os cartões prontos para serem retirados em até dois dias úteis - Ascom

Publicado 23/10/2024 18:20

São Pedro da Aldeia - O município de São Pedro da Aldeia está disponibilizando cartões de gratuidade para idosos utilizarem nos ônibus municipais. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso ao transporte coletivo para a população idosa, evitando deslocamentos para outras cidades.

Para obter o cartão, os interessados devem se dirigir à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, apresentando um documento de identidade com foto, CPF e um comprovante de residência. O processo de emissão é rápido, com os cartões prontos para serem retirados em até dois dias úteis. É importante ressaltar que a gratuidade é válida apenas nas linhas de ônibus municipais.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destacou a intenção de simplificar a vida dos cidadãos. Ele mencionou que, ao disponibilizar o serviço localmente, não é necessário que os idosos se desloquem para Cabo Frio.

Clemilda Pacheco da Rocha Araújo, residente no bairro Poço Fundo, elogiou a ação. Ela contou que, ao atingir a idade para a gratuidade, já fez seu cartão e ficou satisfeita com a facilidade do processo, que evita viagens para outras localidades.

A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública está localizada na Rua Eurico Coelho, nº 278, no Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.