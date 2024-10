Homem se masturba em transporte público - Rede social

Publicado 24/10/2024 15:52

São Pedro da Aldeia - Duas irmãs, moradoras de São Pedro da Aldeia, passaram por uma situação de assédio sexual enquanto utilizavam o transporte público da cidade por volta das 18h desta terça-feira (22). As jovens estavam sentadas quando um desconhecido entrou no veículo, sentou ao lado delas e começou a se masturbar.



Segundo a denúncia, elas, que têm 14 e 24 anos, estavam utilizando a linha 518 – São Pedro X Sepiatiba Mirim II, quando tudo aconteceu. Mesmo com o ônibus vazio, o indivíduo sentou ao lado das vítimas e, em determinado momento, começou a se tocar de maneira obscena.



Ao perceberem o que estava ocorrendo, as irmãs se levantaram e sentaram mais à frente. A atitude, contudo, não inibiu o acusado, que continuou se masturbando. Já as vítimas, mesmo acuadas, resolveram registrar a ação em vídeo.



Como estavam acuadas, as irmãs saíram do veículo sem fazer denúncias ao motorista. Contudo, nesta quinta-feira (24), resolveram denunciar a situação, tendo em vista que o transporte público é frequentado por muitas mulheres e crianças. As vítimas não conhecem o autor.



Um boletim de ocorrência sobre o caso será feito.



Sobre o caso, a Auto Viação Salineira divulgou uma nota informando que “a gestão do transporte coletivo de passageiros é realizada pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia”.



A empresa também destacou que “repudia veementemente o caso de assédio sexual e reitera que está à disposição para colaborar com as investigações”.



O Jornal O Dia também entrou em contato com a prefeitura de São Pedro da Aldeia, solicitando um posicionamento sobre o caso. O município está apurando a demanda e, em breve, divulgará uma nota oficial.