Oficinas de "Corporalidade Feminina e Dança com Cabaça" - Ascom

Oficinas de "Corporalidade Feminina e Dança com Cabaça"Ascom

Publicado 25/10/2024 17:11

- Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas de “Corporalidade Feminina e Dança com Cabaça”, em São Pedro da Aldeia. A iniciativa, que é voltada a mulheres da cidade e da Região dos Lagos, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo. As próximas oficinas acontecerão neste sábado (26), e nos dias 2 e 16 de novembro, às 8h30, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro. Em caso de chuvas, as atividades serão transferidas para o Centro de Movimento D’Aldeia, no bairro Estação. Para participar, basta confirmar presença preenchendo um formulário de inscrição em https://abre.ai/llA8 As oficinas são ministradas pela terapeuta corporal Letícia Enne e tem como público-alvo mulheres que desejam explorar sua feminilidade e força interior por meio da arte da dança e da percussão. Letícia é idealizadora do projeto cultural “Ventre Cabaça” – uma das propostas aprovadas no Edital “Talentos da Aldeia”, da Lei Paulo Gustavo, na categoria II. As oficinas integram a produção de um documentário, que tem como objetivo registrar as vivências e impactos transformadores da prática da dança com cabaças.Durante as aulas, as participantes poderão explorar ritmos como o Ijexá e terão contato com instrumentos de percussão da cultura afro-brasileira, os agbês, xequerês e cabaças, que são integrados a movimentos de quadris e braços. “Convidamos as mulheres a participarem das oficinas, onde celebramos nossa ancestralidade, nos reconectamos com nossa essência e mergulhamos na força e na sensibilidade do feminino. Os encontros oferecem uma vivência profunda, de conexão e transformação. Estamos muito gratos pelo apoio e parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia, e acreditamos que este projeto será uma contribuição importante para a valorização das tradições culturais em nossa região”, destacou Letícia Enne.O Centro de Movimento D’Aldeia fica localizado na Rua Emílio Antônio da Silva Lopes, nº 501, no bairro Estação. Mais informações podem ser obtidas pelo número (21) 99191-4110.Intitulado “Talentos da Aldeia”, o Edital de Chamamento Público nº 13/2023 destinou mais de 479 mil reais para projetos audiovisuais nas categorias “Produção de curta-metragem”; “Produção de documentário”; “Produção de videoclipe (música e dança)”; “Produção de conteúdo para mídias digitais”; e “Ação de Formação Audiovisual e Difusão”, com desenvolvimento de oficinas ou mostras. No município, 32 projetos audiovisuais produzidos por artistas e agentes culturais foram contemplados com a verba federal.Conforme previsto no Edital, os proponentes aprovados devem realizar contrapartida social pactuadas com a Secretaria de Cultura, incluída obrigatoriamente a realização de exibições gratuitas de conteúdos e/ou produtos em escolas da rede pública e/ou espaços públicos da cidade.A Lei Paulo Gustavo foi instituída pela Lei Complementar nº 195/2022 e prevê repasses a estados, municípios e ao Distrito Federal para ações emergenciais do setor cultural, uma das áreas mais afetadas pelos efeitos da pandemia da Covid-19. A proposta de fomento cultural promovida pelo Governo Federal tem como objetivo popularizar e impulsionar a diversidade de manifestações culturais e artísticas em todo o território nacional.Mais informações e o Edital na íntegra podem ser acessados na página da Lei Paulo Gustavo, no site oficial da Secretaria Municipal de Cultura, em www.cultura.pmspa.rj.gov.br/lei-paulo-gustavo