Lotofácil - Divulgação

Publicado 29/10/2024 14:43

- Um morador de São Pedro da Aldeia acordou milionário no último fim de semana. Ele acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 3230 da Lotofácil, realizado no sábado (26), com uma aposta na Loteria Sete de Ouros III , faturando R$ 1.277.086,76.