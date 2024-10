Pescador - Reprodução

Pescador Reprodução

Publicado 29/10/2024 15:33

São Pedro da Aldeia - Os pescadores de São Pedro da Aldeia devem ficar atentos para o prazo do requerimento do Seguro Desemprego do Pescador Artesanal (Defeso). O prazo final para quem é pescador de peixes é nesta quinta-feira (31), conforme definido pela “Instrução Normativa MPA-MMA nº 2, de 16 de maio de 2013”, informou a secretaria de Meio Ambiente e Pesca nesta terça-feira (29).



Os pescadores de peixes habilitados para o requerimento do defeso, que ainda não fizeram a solicitação, devem comparecer à secretaria adjunta de Pesca, na localidade da Ponta da Areia. É necessário apresentar carteira de pescador, documento de identidade e um comprovante de residência atualizado.



A secretaria adjunta de Pesca está localizada na Rua José Costa, n.º 1031, na localidade Ponta da Areia, bairro Boqueirão. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h.



O QUE É?



Serviço para pedir benefício para a pessoa que sobrevive da pesca artesanal, durante o período em que não puder realizar suas atividades devido à piracema, fase da reprodução dos peixes.



Este pedido é realizado totalmente pela internet, você não precisa ir ao INSS. Órgãos públicos podem oferecer suporte aos pescadores para realizar a solicitação.

Divulgação Reprodução