Mulher é brutalmente agredida Reprodução/Rede social

Publicado 30/10/2024 17:39 | Atualizado 30/10/2024 17:43

São Pedro da Aldeia - Uma mulher foi brutalmente agredida na madrugada desta segunda-feira (28), em São Pedro da Aldeia. O fato foi registrado próximo a um bar do bairro Porto da Aldeia, na Rua Agenor Beltrão e, segundo relatos, o autor, que não tinha qualquer ligação com a vítima, “estava descontrolado”.



Conforme relatos, a agressão aconteceu após o indivíduo, que não conhecia a vítima, abordá-la com falas “obscenas e desrespeitosas”. A mulher, que não gostou da atitude, teria ameaçado chamar a polícia, fato que se desdobrou em uma discussão e, posteriormente, na agressão contra ela.



A vítima teria sido agredida com socos, chutes e, até mesmo, enforcamento. A situação só não teria sido pior porque um homem que estava no local interviu para defender a vítima.



Após a agressão, testemunhas contam que acusado teria circulado pelo local com uma postura agressiva, mantendo os braços para trás como se estivesse armado e quebrando retrovisores de carros que passavam pela localidade.



A Polícia Militar foi acionada, entretanto, não chegou a comparecer ao local. Um boletim de ocorrência sobre o fato foi registrado.