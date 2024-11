Prefeito Fábio do Pastel, o coordenador regional de Defesa Civil da Baixada Litorânea, Ten. Cel. BM Marcos Rodrigo Neiva da Silva, e o assessor técnico da REDEC, Subten. José Renato Rodrigues de Miranda - Ascom

Publicado 14/11/2024 18:12

São Pedro da Aldeia - O prefeito Fábio do Pastel recebeu, nesta quinta-feira (14), o coordenador regional de Defesa Civil da Baixada Litorânea, Ten. Cel. BM Marcos Rodrigo Neiva da Silva, e o assessor técnico da REDEC, Subten. José Renato Rodrigues de Miranda. O encontro aconteceu na sede da prefeitura de São Pedro da Aldeia e abordou questões relacionadas à Defesa Civil, como a parceria entre as esferas Municipais e Estaduais, experiências do município em momentos de gerenciamento de crise, eventos promovidos pelo órgão e a importância de cursos técnicos para a qualificação dos agentes.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, e o coordenador da Defesa Civil aldeense, Michel Cavalcanti, também estiveram presentes na reunião. “Nessa reunião, reforçamos a importância de estreitar os laços entre a Defesa Civil Municipal e o órgão estadual. Esse alinhamento é fundamental para uma atuação integrada, permitindo ações mais coordenadas e eficientes no enfrentamento dos desafios que surgirem. A cooperação entre os órgãos fortalece nossa capacidade de resposta e amplia a segurança e o bem-estar da população”, afirmou o secretário Diego Alves.

O coordenador da REDEC – Baixada Litorânea, Ten. Cel. BM Marcos Rodrigo Neiva da Silva, falou sobre o momento. “A gente está sempre à disposição para o que São Pedro da Aldeia precisar da REDEC. Fico feliz da cidade ter um secretário de Ordem Pública que sabe da importância da Defesa Civil. Solicitei essa audiência com o prefeito para uma reunião técnica de forma que a gente esteja preparado, cada vez mais, para atender a população da melhor maneira”, comentou.