Publicado 14/11/2024 18:16

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia informa que a Policlínica Municipal atenderá em um novo endereço a partir de segunda-feira (18). A unidade passará a funcionar na Rua Epaminondas Pereira Nunes, nº 01, no bairro Nova São Pedro, atrás da Secretaria Municipal de Educação e ao lado da FAETEC.

O atendimento segue de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O novo endereço oferece uma estrutura mais moderna e equipada, contando com 12 consultórios, sala de órtese e prótese (gesso), sala de protocolo, sala de administração e banheiros masculino e feminino. O acesso é por meio de rampas, o que garante a acessibilidade.

A Policlínica Municipal de São Pedro da Aldeia oferece especialidades como nefrologia, reumatologia, otorrinolaringologia, cardiologia, geriatria, alergista, nutricionista, oftalmologia, angiologia, proctologia, ortopedia, urologia, pneumologia, gastroenterologia, dermatologia, endocrinologia, hematologia e neurologia pediátrica, ultrassom e risco cirúrgico, cirurgia geral, pequenas cirurgias e de vasectomia. Todas as consultas para especialistas são marcadas por meio de encaminhamento realizado pelos profissionais generalistas.

A Policlínica foi realocada para dar espaço à construção do Hospital Municipal, no Morro do Milagre. A medida é necessária para expandir e melhorar os serviços de saúde oferecidos à população aldeense. A construção do hospital representará um avanço significativo para a região, uma vez que permitirá a realização de procedimentos mais complexos e o atendimento de uma maior demanda de pacientes.

A proximidade do novo endereço com a sede da Secretaria de Saúde permitirá uma integração mais eficaz entre os serviços de saúde, facilitando o encaminhamento de pacientes e a realização de exames e procedimentos complementares.