Veículo recuperado - Reprodução

Publicado 30/01/2025 17:23

São Pedro da Aldeia - Uma guarnição da Polícia Militar recuperou um caminhão Volkswagen branco, furtado na madrugada desta quarta-feira (29), na Rua Maria Regina Cantarino Gomes dos Santos, localizada na Vila São Pedro, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com informações da ocorrência, a polícia foi acionada para realizar um patrulhamento na região em busca do veículo. Após diligências, os agentes localizaram o caminhão e entraram em contato com o motorista, que relatou o furto de parte da carga.

Diante da situação, a guarnição acompanhou o motorista até a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) para registrar a ocorrência. No entanto, devido a problemas no sistema da delegacia, o registro não foi realizado no local. O motorista foi orientado a procurar outra delegacia mais próxima para formalizar a denúncia.