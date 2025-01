Firjan SENAI - Divulgação

Publicado 29/01/2025 18:37

São Pedro da Aldeia - A Firjan SENAI oferece 87 vagas de emprego para instrutores em diversas áreas técnicas, com oportunidades distribuídas em 20 cidades do Rio de Janeiro. Em São Pedro da Aldeia, as oportunidades são destinadas à área de Tecnologia da Informação (TI). As inscrições encerram no próximo domingo (2).

Além de São Pedro da Aldeia, há oportunidades em Niterói, nas áreas de Eletromecânica e Eletrotécnica, e em São Gonçalo, voltadas para Logística e Planejamento e Controle de Produção (PCP).

As áreas de atuação incluem Logística, Mecatrônica, Automação Industrial, Elétrica, Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Panificação e PCP. Algumas cidades possuem vagas específicas, como Resende, para Mecatrônica, e Três Rios e Volta Redonda, para Elétrica, Automação Industrial e Mecânica.

Os candidatos devem ter experiência prática na área e, preferencialmente, vivência como docentes. A carga horária varia de 10 a 40 horas semanais, conforme a função. As inscrições podem ser realizadas no site da Firjan SENAI.