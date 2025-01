Obras - Reprodução

Publicado 27/01/2025 17:51

São Pedro da Aldeia - Moradores da região entre os bairros Arruda e Alecrim, em São Pedro da Aldeia, tomaram a iniciativa de financiar por conta própria a manutenção da estrada que atende à localidade. A ação ocorreu após anos de um compromisso firmado em 2022 pelo governador Cláudio Castro (PL), que previa obras de pavimentação na localidade.



O projeto anunciado em 2022 fazia parte de um pacote de intervenções estruturais, fruto de um termo de cooperação técnica entre a prefeitura de São Pedro da Aldeia e a Secretaria Estadual de Obras e Infraestrutura. Com investimentos estimados em R$ 21,5 milhões, o plano contemplava obras de ligações domiciliares de água e esgoto, drenagem de águas pluviais e pavimentação em diversas ruas do município. A execução seria de responsabilidade da Companhia Estadual de Habitação (Cehab).



Apesar das promessas, moradores relatam que a estrada segue sem pavimentação. Em 2023, a situação já era alvo de denúncias. Agora, diante da demora, a comunidade local se organizou para arrecadar fundos e contratar uma máquina para melhorar as condições da estrada.



Diante dos fatos, o Jornal entrou em contato com a prefeitura de São Pedro da Aldeia e o Governo do Estado do Rio de Janeiro para obter um posicionamento sobre a ausência de obras na região, e aguarda retorno.



Em resposta, a prefeitura de São Pedro da Aldeia informou “não reconhecer a situação”. Leia na íntegra:



“A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, informa que desconhece a situação citada. Ainda, a pasta destaca que, todos os dias, são realizados serviços de manutenção nos bairros aldeenses.



Destacamos que reforçando o compromisso da Prefeitura aldeense com a população, os serviços de manutenção podem ser solicitados pelo número provisório (22) 2321-4291 ou pelo WhatsApp da atendente virtual da prefeitura, Salina, no número (22) 98878-9913″.