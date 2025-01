Programa Orla Segura - Ascom

Publicado 23/01/2025 18:55

São Pedro da Aldeia - Banhistas e moradores contam com uma proteção a mais nas praias de São Pedro da Aldeia. O “Orla Segura” é um programa de visibilidade planejado pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública para garantir que as praias do município sejam seguras para os munícipes e turistas. A iniciativa integra o Plano Verão de Segurança da Prefeitura Municipal.



As Praias Linda, da Tereza, do Balneário, da Pitória, do Sol, do Sudoeste e da Baleia contam com rondas intensificadas da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h. Tendas da Vigilância Municipal, com a presença de dois agentes em cada, são instaladas nas Praias do Sol e do Sudoeste para a proteção do patrimônio público. Os agentes prestam, ainda, orientações aos moradores e turistas.

A Fiscalização de Posturas também realiza rondas em toda extensão a fim de coibir as práticas irregulares para manter o ordenamento público. Há equipes de Segurança Desarmada promovendo orientações com panfletagem em toda extensão da orla.



Com o patrulhamento reforçado, agentes da Guarda Civil Municipal, da Vigilância Municipal, da Defesa Civil, da Fiscalização de Posturas e da Segurança Desarmada realizam rondas nas orlas, com visitas às barracas, quiosques e demais tipos de comércio. O objetivo é manter uma presença visível em postos fixos para garantir a sensação de segurança e ordem.



Base Móvel da Guarda Civil Municipal Um incremento na proteção de toda a população, a Base Móvel da GCM estará presente durante o Plano Verão de Segurança, na Praia do Sudoeste. O local terá a presença constante de três a quatro agentes, que vão fazer o ordenamento da via, com destaque na entrada do canto direito da praia. A meta é promover a segurança por meio de rondas em toda a extensão da praia e entorno com carros e motocicletas.

