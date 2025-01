Sala de aula - Divulgação

Publicado 22/01/2025 17:50

São Pedro da Aldeia - A efetivação da pré-matrícula escolar será realizada até esta sexta-feira (24) em São Pedro da Aldeia. Pais e responsáveis devem ficar atentos às convocações, que estão sendo feitas via e-mail e SMS. O procedimento deve ser realizado de forma presencial, das 9h às 16h, na unidade escolar escolhida para o ano letivo de 2025. Todos os documentos necessários foram divulgados na Resolução SEMED nº 05/2024, clique aqui para acessá-la.

A segunda chamada da pré-matrícula escolar acontece a partir de segunda-feira (27). A efetivação será na unidade escolar mais próxima do endereço informado na pré-matrícula do aluno, ou atendida por transporte escolar, no período de 3 a 5 de fevereiro de 2025, no prazo de 3 dias úteis após a convocação.

A Secretaria Municipal de Educação irá reabrir o sistema de matrículas no dia 10 de fevereiro, para aqueles que não conseguiram realizar o procedimento ou ficaram sem vagas na rede municipal de ensino. Pais e responsáveis devem comparecer à sede da pasta, localizada na Rua Francisco Santos Silva, n° 479, Nova São Pedro, com todos os documentos necessários.