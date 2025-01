Laguna tomada por uma espessa camada de sujeira - Reprodução/Rede social

Publicado 23/01/2025 17:15

São Pedro da Aldeia - Moradores de São Pedro da Aldeia estão denunciando um colapso da Lagoa de Araruama. De acordo com relatos, o trecho que margeia os bairros de Camerum, Mossoró, Poço Fundo e Balneário, além da orla do Condomínio Recanto Olga Diuana Zacarias e nas proximidades da Vila dos Oficiais da Base Aérea Naval (BAeNSPA), está se transformando em um “pântano de algas, lama e esgoto in natura”. Imagens enviadas ao Jornal pela ONG A Lagoa é Nossa mostram a laguna tomada por uma espessa camada de sujeira, com água praticamente estagnada, resíduos sólidos e vegetação em decomposição.



A denúncia ganhou força com o apoio do movimento Lagoa Viva, que aponta um agravamento contínuo da poluição em diversos trechos da lagoa, como os de São Pedro da Aldeia, e, também, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. Segundo o movimento, o colapso já está instalado, evidenciando uma gestão inadequada dos recursos naturais.



Em nota, o Lagoa Viva destacou que “assim como no passado sombrio (1999), quando a Lagoa de Araruama sofreu um colapso com água turva e vida praticamente insustentável, as expectativas para 2025 não são das melhores. Em breve, podemos enfrentar uma calamidade pública no sistema lagunar”.



Contraste com praias certificadas

Enquanto moradores relatam problemas em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, outros pontos da Lagoa de Araruama, como a Praia do Caiçara, em Arraial do Cabo, a Praia dos Ubás, em Iguaba Grande, e Praia das Pedras de Sapiatiba, que fica em São Pedro da Aldeia, foram certificados com a Bandeira Azul, um selo internacional de qualidade ambiental que garante água limpa e segura para banho.



Visão de especialista

O biólogo Eduardo Pimenta explicou que a situação é resultado de múltiplos fatores, incluindo o sistema de tratamento de esgoto a tempo seco. “Quando chove, a água da chuva se mistura com os efluentes, e a estação de tratamento não consegue dar conta, liberando tudo para a lagoa”, disse. Ele destacou ainda que a combinação de chuva, calor intenso e aumento da população na alta temporada agrava o problema.



Pimenta revelou que as estações de tratamento estão sendo requalificadas para nível terciário, onde o efluente final será água de reuso, reduzindo componentes como nitrogênio e fósforo que alimentam as algas. No entanto, ele defende que a solução definitiva seria a instalação de um emissário submarino ou o reaproveitamento da água tratada na agricultura, opções que enfrentam resistência e impacto no custo para os usuários.



Ações da Prolagos

A concessionária Prolagos afirmou que o sistema de esgotamento sanitário opera normalmente, mas que características naturais da laguna, como baixa profundidade, altas temperaturas, chuvas intensas e aumento populacional no verão, influenciam diretamente na sua aparência. A empresa também afirmou participar de vistorias técnicas promovidas pelo Comitê de Bacias Lagos São João (CBHLSJ), em conjunto com o Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e secretarias municipais de Meio Ambiente, para encontrar ações cabíveis.



Ações da Prefeitura

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia iniciou, na terça-feira (21), uma força-tarefa de limpeza na Praia do Camerum, incluindo a remoção de algas e resíduos. O secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, destacou a importância do trabalho, mas ressaltou que análises ainda estão em curso para identificar possíveis fontes de contaminação. A ação será expandida para outros bairros, como Mossoró e Boqueirão, nos próximos meses.