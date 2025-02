Corpo é encontrado - A Voz do Aldeense

Publicado 11/02/2025 15:15

São Pedro da Aldeia - Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado nesta segunda-feira (10) em um terreno da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. A descoberta foi feita por um funcionário da Secretaria de Serviços Públicos durante a rotina de trabalho no Depósito Público Municipal, localizado na Rua Francisco Santos, no bairro Estação.

A Polícia Militar foi acionada e, com o apoio da Guarda Civil Municipal, constatou a presença do cadáver, que estava parcialmente soterrado sob entulhos. O corpo, aparentemente do sexo masculino, tinha parte do rosto e do braço direito expostos, enquanto a parte inferior permanecia coberta pelos materiais do local.

Durante a perícia, foi encontrado um crachá próximo ao corpo, pertencente a um funcionário de uma empresa salineira. No entanto, devido ao estado avançado de decomposição do cadáver e à deterioração do objeto, ainda não foi possível confirmar a identidade da vítima.

O caso foi registrado na delegacia da cidade, e a Polícia Civil agora investiga as circunstâncias da morte.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia ainda não se pronunciou sobre o caso.

*Com informações do Fonte Certa.