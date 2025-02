Placas informativas - Ascom

Placas informativasAscom

Publicado 10/02/2025 13:21

São Pedro da Aldeia - Com o objetivo de conscientizar os banhistas e visitantes da Praia dos Cardeiros, no bairro Praia do Sudoeste, a prefeitura de São Pedro da Aldeia instalou placas informativas na sexta-feira (7). As estruturas possuem dados de espécies da fauna e flora locais, proporcionando conhecimento e o sentimento de identificação à população. A iniciativa é uma ação da Secretaria de Turismo com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca.



O secretário adjunto de Turismo, Rodolfo Jotha, destacou a importância da ação. “Nosso objetivo foi sinalizar a Trilha dos Cardeiros sobre as espécies encontradas, para que quem passe por lá conheça a flora e fauna locais. Também fizemos uma ação informativa para que os frequentadores da trilha e da praia tenham ciência do que é permitido e do que não é”, comentou.



Ao todo, foram instaladas 18 placas, dentre elas, sobre Gravatá e a Casuarina. Na oportunidade, os servidores da Secretaria de Meio Ambiente também realizaram uma campanha de conscientização ambiental. Foram distribuídos panfletos sobre o risco de incêndios ao utilizar churrasqueiras na faixa de areia da praia.



A proibição se estende à prática de acampamento na Praia dos Cardeiros, justamente pelo risco de incêndio das fogueiras acesas à noite.

Projeto Seja Legal



O ecoturismo e a conscientização ambiental seguem em pauta em São Pedro da Aldeia. A Secretaria Municipal de Turismo realizou, neste sábado (8), às 8h, a primeira edição do projeto “Seja Legal: Preservar é Fundamental”, na Trilha dos Cardeiros.



