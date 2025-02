Quatro suspeitos foram detidos - Divulgação/PM

Publicado 07/02/2025 17:21

São Pedro da Aldeia - Uma operação policial realizada na manhã desta quinta-feira (6) resultou na apreensão de armas, drogas e munições no bairro Botafogo, em São Pedro da Aldeia. Quatro suspeitos foram detidos, incluindo um adolescente de 15 anos.



A ação ocorreu após a guarnição receber uma denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes na Rua Maré Mansa. Durante o patrulhamento, os agentes avistaram um indivíduo correndo em direção a uma casa abandonada, o que levou os policiais a cercarem o local. No interior da residência, foram encontrados quatro suspeitos, dois deles armados.



Com um dos detidos, foi apreendida uma pistola Taurus PT 940 calibre .40, carregada com 10 munições. Outro suspeito portava uma pistola Sarzilmar 9mm, também carregada com 10 munições. Além das armas, um dos envolvidos carregava uma mochila contendo 117 pinos de cocaína, R$ 66 em espécie e um rádio comunicador. Dentro do imóvel, os policiais localizaram mais entorpecentes escondidos no sofá: um saco com 24 pinos de cocaína e 21 tabletes de maconha. No fogão da residência, foram encontradas 26 folhas de etiquetas adesivas com valores das drogas e a identificação da facção criminosa.



Durante a revista, os agentes também apreenderam 50 munições de calibre .40, 10 munições de 9mm, três cordões dourados e cinco celulares. Os suspeitos confessaram que estavam traficando na região.



Diante dos fatos, os quatro foram conduzidos à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde os três adultos ficaram presos. O adolescente foi apreendido.