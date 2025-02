125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 06/02/2025 17:58

São Pedro da Aldeia - Uma mulher foi presa pela Polícia Civil de São Pedro da Aldeia na terça-feira (4), acusada de praticar furto em uma residência após dopar um homem com a substância conhecida como “Boa Noite, Cinderela”. Ela foi localizada em Cabo Frio, onde os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra ela.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no ano passado, em São Pedro da Aldeia. A suspeita conheceu a vítima por meio de um aplicativo de relacionamento e, ao se encontrarem na residência dele, colocou a substância na bebida dele.

Quando o homem adormeceu, ela furtou diversos pertences, incluindo celular, malas e cafeteiras.

Após diligências, os policiais identificaram o paradeiro da acusada e efetuaram a prisão. Ela foi encaminhada à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia, e permanece à disposição da Justiça.