Publicado 05/02/2025 18:10

São Pedro da Aldeia - O ecoturismo e a conscientização ambiental seguem em pauta em São Pedro da Aldeia. A Secretaria Municipal de Turismo irá realizar, neste sábado (8), às 8h, a primeira edição do projeto “Seja Legal: Preservar é Fundamental”, na Trilha dos Cardeiros. A iniciativa, que conta com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, tem como objetivo fomentar a limpeza dos pontos turísticos naturais da cidade, em conjunto com a prática de exercícios físicos e o turismo ambiental. Os interessados em participar devem se inscrever por meio do formulário on-line.



O secretário adjunto de Turismo, Rodolfo Jotha, falou sobre o projeto. “O ecoturismo é muito forte em São Pedro da Aldeia e queremos explorar, sempre, o que a cidade tem a oferecer de melhor para o nosso turista ou visitante. Pensando nisso, viemos com esse projeto, que fomenta a preservação ambiental por meio da limpeza dos nossos pontos turísticos, ao mesmo tempo que aumentamos a nossa programação durante a alta temporada do verão. Gostaria de convocar a população para que compre essa ideia e venha participar dessa iniciativa, preservando e cultivando o turismo ambiental no município”, falou.



A concentração será no início do percurso, localizado ao final da Praia do Sudoeste. Os interessados devem comparecer ao local com roupas leves, filtro solar e água para uso pessoal. O percurso de 5km não é recomendado para menores de 12 anos. Menores de 18 anos só podem participar acompanhados de adulto responsável.



É importante destacar que na trilha não há banheiros e haverá dois pontos de hidratação, na metade e ao final do trajeto. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca irá disponibilizar um barco para o apoio náutico do projeto.



A Trilha dos Cardeiros é um dos pontos turísticos mais notáveis em São Pedro da Aldeia. Rica em biodiversidade, incluindo espécies endêmicas e diversidade de rochas de diversas eras geológicas, a iniciativa está cadastrada na Rede Trilhas e possui identificação ao longo de todo o caminho. Com paisagens naturais deslumbrantes e os tradicionais cardeiros (cactos) decorando o lugar, o percurso feito pelos visitantes termina no bairro Baleia.

