Transporte Universitário Divulgação

Publicado 04/02/2025 18:42

São Pedro da Aldeia - A prefeitura de São Pedro da Aldeia abre novas vagas para o transporte universitário gratuito a partir desta terça-feira (4). Os estudantes interessados no transporte para as Universidades Veiga de Almeida (30 vagas) e Estácio de Sá (50 vagas), no município de Cabo Frio, têm até a próxima terça-feira (11) para efetuar seu cadastro. As vagas são limitadas.

Os interessados devem procurar a Diretoria de Transporte da Secretaria de Educação, localizada na Rua Francisco Santos Silva, nº 479, no bairro Nova São Pedro. O atendimento é feito das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h. É necessário apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, comprovante de matrícula da instituição de ensino e uma foto 3/4.

Serão disponibilizados dois ônibus, sendo um para cada instituição de ensino, apenas para o período da noite. O cadastro será limitado ao número de vagas e será indispensável à apresentação da carteirinha para a utilização do transporte.