Prefeito Fábio do Pastel acompanhou a solenidade Ascom

Publicado 04/02/2025 18:48

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia deu posse a mais 117 profissionais aprovados no Concurso Público para cargos da Secretaria Municipal de Educação. A solenidade foi realizada nesta segunda-feira (3), na sede da pasta, e contou com a presença do prefeito Fábio do Pastel, da secretária de Educação, Danielle Corrêa, da secretária de Administração, Roberta Magalhães, e da secretária adjunta de Educação, Wania Dias.



Na ocasião, o prefeito Fábio do Pastel falou aos novos servidores municipais. “Gostaria de parabenizar a todos os aprovados em nosso Concurso Público. Quero agradecer, em nome de toda a Prefeitura, por vocês terem escolhido São Pedro da Aldeia para atuarem e contribuírem com o seu trabalho na nossa rede municipal de ensino. Precisamos de profissionais dedicados, que amam a educação, e que irão se comprometer com o progresso do ensino em nossa cidade. Desejo uma boa sorte a todos os nossos novos servidores e que vocês acolham nosso município como eu acolhi há muitos anos”, disse.



A secretária de Educação, Danielle Corrêa, destacou a importância dos novos profissionais à rede municipal de ensino. “Gostaria de enfatizar esse momento muito importante para vocês, que hoje cumprem mais uma etapa para a carreira profissional. De antemão, gostaríamos de dar a cada um de vocês os parabéns. Precisamos melhorar cada vez mais e serão os novos servidores que, hoje, irão fazer a diferença. Contamos com todos para podermos fazer, cada vez mais, um trabalho de qualidade. Muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos em nossa rede”, comentou.



Para a secretária de Administração, Roberta Magalhães, o ingresso dos novos profissionais na rede municipal de ensino enfatiza o compromisso da gestão com a educação. “É com imensa alegria e honra que eu me dirijo a vocês nesse momento tão especial da nossa cidade. Hoje, celebramos não apenas a posse dos novos servidores da educação municipal, mas também reafirmamos nossos compromissos com a qualidade, a transparência e a valorização dos serviços públicos. A chegada de cada um de vocês representa um marco significativo no fortalecimento do nosso quadro de profissionais dedicado à educação. Nesse momento, é importante lembrar que vocês não estão apenas assumindo cargos, mas estão se comprometendo com a missão de educar, formar cidadãos e transformar”, declarou.



Após a posse, os novos servidores municipais realizaram a escolha provisória do local de atuação na rede de ensino aldeense. A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação tem como objetivo melhor organizar e otimizar o processo de lotação das escolas municipais. Os candidatos tiveram prioridade para escolher o local de lotação provisória de acordo com sua ordem de classificação, observando-se as vagas remanescentes.



O professor de matemática Filipi Cunha, morador do município de Niterói, tomou posse no Concurso Público Municipal e falou sobre a expectativa de trabalhar em São Pedro da Aldeia. “Eu me sinto muito feliz, estou muito contente com a aprovação. É um dos primeiros concursos que eu faço. Me preparei, mas não esperava a aprovação imediata porque a gente sabe que a concorrência é muito grande. Espero estar contribuindo para o município com o alunado de São Pedro da Aldeia. Pretendo estar engrandecendo não só profissionalmente, mas também ajudando o município com os alunos, principalmente em questões de Olimpíadas de Matemática”, salientou.



Na cerimônia, também estiveram presentes o chefe de gabinete do prefeito, Fernando Frauches, e, representando a Câmara Municipal, o vereador Pedro Abreu.

