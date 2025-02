Vistoria sistemas coletores de tempo seco - Agnaldo Ribeiro/SEMOD

Publicado 04/02/2025 18:53

São Pedro da Aldeia - A prefeitura de São Pedro da Aldeia, junto da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, realizou, nesta segunda-feira (3), uma vistoria nos sistemas coletores de tempo seco em diversos bairros do município. A ação teve como objetivo verificar as condições das estruturas e garantir o funcionamento adequado do sistema, evitando despejos irregulares na Laguna de Araruama. A iniciativa integra o trabalho do Gabinete de Ações Pró-Lagoa de Araruama e do Núcleo de Fiscalização de Redes, instituído pelo Decreto nº 013/2025.



Durante a inspeção no bairro Ponta do Ambrósio, as equipes identificaram um sistema coletor completamente danificado e sem sinais de manutenção recente. Já no bairro Porto do Carro, foi constatado despejo irregular de esgoto. Diante da situação, a prefeitura iniciou os procedimentos para notificar a concessionária Prolagos, responsável pelo tratamento de esgoto no município, solicitando providências urgentes para solucionar as questões apontadas.



Além da Ponta do Ambrósio e do Porto do Carro, as vistorias foram realizadas nos bairros Campo Redondo, Baixo Grande e São João. O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, destacou a importância da ação para a preservação ambiental.



“Essa é mais uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com outras pastas para proteger a nossa Laguna. Percorremos vários bairros para verificar o funcionamento das caixas coletoras e, principalmente, identificar possíveis despejos irregulares na Laguna de Araruama. Constatamos despejo irregular de esgoto e já estamos preparando a notificação para a concessionária responsável, a fim de que as devidas providências sejam tomadas o quanto antes”, afirmou o secretário Mario Flavio.



A vistoria também contou com a presença do secretário adjunto de Pesca, Breno Bento, além de fiscais da pasta e da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano.

