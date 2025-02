Reunião estratégica voltada ao planejamento do Carnaval 2025 - Gabrielly Costa

Reunião estratégica voltada ao planejamento do Carnaval 2025Gabrielly Costa

Publicado 07/02/2025 18:08

São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) recebeu, nesta sexta-feira (7), a comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Coronel Andreia Campos, para uma reunião estratégica voltada ao planejamento do Carnaval 2025. O objetivo do encontro foi alinhar ações para garantir a segurança dos foliões e o ordenamento da festa.

O encontro, que aconteceu na sede da Prefeitura, abordou estratégias de policiamento no Centro, nos bairros e nas praias da cidade. Na ocasião, foi reforçado o compromisso das instituições em garantir um Carnaval seguro, organizado e voltado para as famílias, mantendo a tradição da cidade.

A reunião contou com a participação do secretário de Cultura, Thiago Marques, do secretário e do adjunto de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves e José Renato Alves, respectivamente, além do chefe de gabinete do prefeito Fábio do Pastel, Fernando Frauches.

Também estiveram presentes o subcomandante do 25º BPM, Major Marcus Vinicius, e o comandante da 2ª CIA de Policiamento do 25º BPM, Tenente Nuno, além do presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos da Câmara Municipal, vereador Pedro Abreu.