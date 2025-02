Encontro de Proprietários e Amantes de Autos Antigos (EPAAA) - Ascom

Encontro de Proprietários e Amantes de Autos Antigos (EPAAA)Ascom

Publicado 07/02/2025 17:29

São Pedro da Aldeia - A nova edição do Encontro de Proprietários e Amantes de Autos Antigos (EPAAA) em São Pedro da Aldeia será realizada nesta sexta-feira (7), na Praça Hermógenes Freire da Costa, das 18h às 23h. O evento, que recebe o apoio das Secretarias Municipais de Turismo e de Segurança e Ordem Pública, será realizado de forma gratuita e livre ao público.



Durante os encontros, os moradores e turistas poderão tirar fotos com modelos clássicos como Fusca, Rural, Ford 29, Caravan, Opala, Trike, Puma, Kombi, Brasília, Variante, Landau, Mercedes, Fiat 147 e muitos outros. Ao todo, são disponibilizadas 40 vagas para que os participantes possam exibir seus automóveis.



O secretário adjunto de Turismo, Rodolfo Jotha, destacou o sucesso da primeira edição do evento. “Vimos uma aderência muito grande do público, dos mais jovens até os mais idosos, e muitas famílias também. Houve uma grande movimentação no comércio local, como a Casa do Artesão e o foodtruck, impactando bastante nas vendas. O encontro já é um sucesso em São Pedro da Aldeia, então convido toda população para prestigiar mais uma edição desse evento, que promove entretenimento e lazer para todos”, disse.

Encontro de Proprietários e Amantes de Autos Antigos (EPAAA) Ascom

Encontro de Proprietários e Amantes de Autos Antigos (EPAAA) Ascom