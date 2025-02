Carga comprada com cartão clonado - Divulgação/PM

São Pedro da Aldeia - A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu, na manhã desta quinta-feira (6), um homem identificado como A.C.M.J, suspeito de envolvimento em um golpe de estelionato que causou um prejuízo estimado em R$ 60 mil. A ação foi desencadeada após a denúncia de um empresário do ramo de materiais de construção, que identificou uma compra fraudulenta em sua loja, localizada na Avenida Antônio Luiz da Fonseca, em Cabo Frio.



Segundo a investigação da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), a compra foi realizada com um cartão de crédito clonado. A equipe policial acompanhou a entrega dos materiais até a Rua São Pedro, no bairro Estação, em São Pedro da Aldeia, onde flagrou o acusado recebendo a carga.



Ao ser abordado, ele afirmou que os produtos haviam sido negociados com um terceiro identificado apenas como Mateus. Segundo sua versão, ele teria trocado os materiais por um veículo Ford Fiesta, avaliado em aproximadamente R$ 20 mil, valor bem abaixo do montante da carga adquirida.



Durante buscas na residência do suspeito, os agentes encontraram e apreenderam uma arma de fogo calibre 9mm. O elemento foi encaminhado à delegacia e deverá responder por estelionato. O caso segue sob investigação da 126ª DP.



Posicionamento da defesa

A advogada do acusado, dra. Juliana Couto, entrou em contato com a reportagem para esclarecer que a arma encontrada na residência do suspeito é registrada e está legalmente vinculada a ele.

